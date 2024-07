Víctor Sandoval se derrumba en 'Ni que fuéramos': "He pensado en abandonar el programa porque no me compensa"

Este martes, Víctor Sandoval ha regresado a Ni que fuéramos después de protagonizar un acalorado enfrentamiento el viernes con Kiko Matamoros, al que Sandoval calificó de "maltratador". Tras el altercado, Matamoros anunció que planeaba denunciarlo y que no deseaba compartir plató con él nuevamente.

Sandoval, visiblemente afectado, ha reconocido su error: "Sí es cierto que me excedí (...) Me vi desbordado con su actitud". En un ejercicio de sinceridad, ha admitido que no hay justificación para su comportamiento: "No voy a poner excusa a algo que no la tiene". Asimismo, ha expresado su pesar por la situación: "Lo que más me ha dolido es pensar que no voy a volver a coincidir con él (Matamoros). Son muchos años y me gusta cómo lleva la contraria, eso sí, medida".

El colaborador ha confesado que no recordaba sus palabras exactas y que, aunque le ha enviado un mensaje a su compañero, no se atreve a llamarle: "Quiero hablar con él en privado". Además, ha subrayado que no quiere perder a una persona por un arrebato: "No me compensa perder a una persona por un calentón".

Sandoval se ha mostrado profundamente conmovido y ha manifestado su deseo de no causar problemas: "He pensado en abandonar el programa porque no me compensa. Yo no quiero estar en un sitio donde una persona va a dejar de venir porque estoy yo".

Pese a los esfuerzos de sus compañeros por consolarlo y asegurarle que cuenta con el apoyo del público, el tertuliano ha admitido entre lágrimas sentirse un obstáculo: "Creo que he aportado mi granito de arena (en el programa). El cariño es insuficiente cuando te sientes un estorbo".

Finalmente, ha anunciado que se tomará un tiempo para reflexionar sobre su permanencia en el formato: "Después de haber hablado con todos, me intentaré dar unos días más".