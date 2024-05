Este lunes, Víctor Sandoval ha lanzado duras acusaciones contra Lydia Lozano en el programa Ni que fuéramos Shhh. El colaborador ha sostenido que, debido a las acciones de la periodista, perdió su empleo en Sálvame.

Según Sandoval, durante una comida de años atrás, Lozano habría hablado mal de él, afirmando que este criticaba a Alberto Díaz y ensalzaba a David Valldeperas: "Metió mierda a los directores sobre mí".

Ante estas declaraciones, María Patiño ha salido en defensa de Lozano, cuestionando la gravedad de las acusaciones: "¿Me vas a decir tú a mí que eso provoca que los directores te quiten tu pan?".

Sandoval ha insistido en su postura, argumentando que la influencia negativa de Lozano habría afectado su situación laboral: "Si tú malmetes por detrás a un director para que no te lleve, digo yo que no te llevará". No obstante, tras las réplicas de Patiño, Sandoval ha matizado sus palabras: "No lo estoy afirmando, solo lo sospecho".

La discusión ha concluido con Lydia Lozano defendiéndose y alegando que ella intentó ayudar a la ex pareja de Nacho Polo durante su estancia en Sálvame: "Cuando estábamos en las mesas, te decía que hablaras, que luego te iban a contar los minutos". Finalmente, Sandoval ha rematado su intervención declarando que Lydia "es maligna".