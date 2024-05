Víctor Sandoval acude al restaurante de Íñigo Onieva:"Me ha mirado como si fuera un apestado del siglo XIII"

Íñigo Onieva, uno de los socios del restaurante Casa Salesas, se encuentra en el centro de una polémica debido a diversas quejas vinculadas con su gestión. El establecimiento ha sido blanco de críticas tanto por la acumulación de basura en las calles adyacentes desde su apertura, como por la supuesta manipulación de reseñas en Google.

Este jueves, Víctor Sandoval ha visitado Casa Salesas para realizar una crítica en directo para Ni que fuéramos Shhh . El colaborador no ha escatimado en comentarios desfavorables sobre su experiencia, destacando el trato recibido por parte de Onieva. "Me ha mirado como si fuera un apestado del siglo XIII", ha declarado Sandoval, quien ha asegurado haber hecho un esfuerzo considerable en su presentación personal para la ocasión: "Me he duchado, me he puesto el cinturón bueno, el Gucci.. . (...) Me he puesto lo mejor que tengo".

Durante el programa, María Patiño, ha inquirido sobre si las percepciones de Sandoval han sido subjetivas, a lo que este ha respondido contundentemente: "No, es una realidad. Nos ha despreciado".

Además, el televisivo no ha dudado en recomendar al marido de Tamara Falcó reconsiderar su vocación: "Íñigo Onieva, más vale que te busques otro trabajo, porque lo tuyo no es estar cara a la gente. No sé si has nacido con esa cara o hueles mierda, pero tienes un careto …”.

Centrándose en el ámbito gastronómico, la ex pareja de Nacho Polo, ha evaluado en Google la experiencia culinaria con cuatro estrellas, mientras que ha otorgado un total de cinco estrellas a los demás categorías debido a la cortesía y amabilidad del personal. Por último, ha escrito: "Todo perfecto menos el señor Íñigo Onieva, que como socio del local, debería estar más atento con los clientes de su restaurante, y no mirarles como si les perdonara la vida. Por lo demás, el personal y la comida excelente".