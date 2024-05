Víctor Manuel, a quienes piensan que podría haber una guerra civil: "Que no hay armas, chico, no te enloquezcas"

El cantante Víctor Manuel fue uno de los invitados de Espejo Público, donde junto a Susanna Griso repasaron la carrera y la vida del músico, que a sus 76 años sigue activo.

Por su dilatada carrera, la presentadora le preguntaba por el "actual clima de crispación política" y le pedía que lo comparara con otras épocas, a la par que le preguntaba: "¿Realmente crees que estamos en el peor momento?".

El músico lo tenía claro: "No". "Además a veces hablo con gente joven y se asustan mucho. Dicen que estamos al borde de la guerra civil. Que no, que no. Que no hay armas, chico. No te enloquezcas", decía para comenzar.

"Vamos a ver si ordenamos esto y la gente se va calmando... Estoy cerrando todos los conciertos con una canción del año 82 que tiene una frase final: 'aquí cabemos todos o no cabe ni dios'. Y eso es lo que pasa. Aquí o cabemos todos o no cabe ni dios", exponía por la fragmentación de las fuerzas políticas en el Congreso.

"A mí me gustaría ver a los gobernantes, desde Aznar a Felipe, a quien sea, con la fragmentación parlamentaria que hay ahora. ¿Qué iban a hacer?", se preguntaba.

Porque, decía Víctor Manuel, "cuando había bipartidismo más o menos te entendías con unos nacionalismos e ibas adelante. Pero ahora es mucho más complejo, mucho más difícil".

Lo que sí le preocupa es la incidencia que la presión mediática y sobre todo, la de las redes sociales, puede tener sobre decisiones importantes. "Las redes pueden decidir en un momento dado que un Consejo de ministros apruebe una ley o no la apruebe... A ese extremo llegamos", concluía.