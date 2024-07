Vicky se despide de 'Pasapalabra' entre lágrimas: "Os llevo a todos en el corazón"

Este miércoles fue día de despedidas en Pasapalabra. Vicky del Cerro cayó eliminada en La Silla Azul ante Javi, por lo que tuvo que abandonar el concurso en su programa 52.

Tras perder en la primera prueba del concurso, recibió de mano de Cristina Alvis, la azafata del programa, el juego de mesa de Pasapalabra, que se lo llevan los eliminados en La Silla Azul.

"Un aplauso fortísimo para Vicky, grandísima concursante. Ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros y gracias por todo lo que nos has dado", le dijo Roberto Leal.

Javi y Vicky, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

"Quédate por aquí porque te voy a hacer volver, pero vamos a recibir a Javi en el equipo azul", añadió el presentador mientras el murciano saludaba a David Amor y Rosa López.

El conductor del programa de Antena 3 le pidió a la burgalesa que volviera al plató para despedirse. Lo primero que hizo fue lanzarle un beso a Manu, su rival en más de 50 programas.

"No te voy a preguntar cómo estás porque es evidente, si me gustaría que tuvieras ese sitio como grandísima concursante de Pasapalabra que has sido", apuntó Leal.

Roberto Leal y Vicky, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Entre lágrimas, Vicky solo acertó a decir: "Os llevo en el corazón a todos, sois geniales. Suerte a Manu, suerte a Javi. Esta experiencia es para mis nietos si los tengo alguna vez. Os quiero mucho".

Tras el aplauso del público, el presentador le dijo: "Ya formas parte de la familia de Pasapalabra, que te puedes ir orgullosa de aquí porque has hecho un grandísimo papel".

"Sabes que, evidentemente, vas a volver al programa, no sabemos cuando, pero ya sabes que cuando pasan grandes concursantes por aquí no podemos despediros de otra forma. Y dale un besazo a tu familia", admitió Leal.

Vicky concluyó con unas palabras hacia su adversario estos 52 programas: "Quería decirle a Manu que ha sido un compañero estupendo, el mejor que se podía tener".