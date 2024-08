Verónica Romero revela su infierno al salir de 'OT 1': "Me tenían encerrada en una casa sin apenas comida"

Verónica Romero ha dicho basta y, en una aparición en Fiesta, de Telecinco, ha decidido revelar detalles hasta ahora ocultos de lo que vivió tras acabar OT 1, programa que la lanzó a la fama.

Aunque se siente muy agradecida de la oportunidad que le ofreció el programa, asegura no sentirse "en deuda" con él. "La raíz de todo es que viví una experiencia bonita, pero también hubo una serie de cosas que yo no le contaba ni a mi familia porque siempre he sido muy discreta. Cuando vas con la verdad y con el conocimiento que te da la vida no tienes nada que temer", asegura la extriunfita.

"Yo me tuve que hacer artista independiente, irme fuera de España para poder dedicarme a la música", asegura de su carrera como artista tras acabar el concurso. Sin embargo, las cosas no fueron como ella pensaba: "Sony Music nunca me dijo por qué dejaron de contar conmigo, me enteré por un compañero".

Sobre su experiencia postacademia, señala: "A nosotros nos tenían en una casa en Barcelona al acabar el programa. Yo estaba prácticamente allí encerrada, pasaba allí los días encerrada sin prácticamente comida, viendo cómo los compañeros entraban y salían de hacer sus promociones. Yo no salía de allí para nada. Las personas que había en esa casa no se portaron nada bien conmigo".

Algo que derivó en algo más grave: "De tanto tiempo estar allí encerrada sin tener apenas contacto con nadie me dieron espasmos muy graves por los que me tuvieron que ingresar".

Y todo con solo algo más de 20 años. "Yo pedí irme de allí, pero es que a dónde me iba si no conocía a nadie y era muy joven. Recuerdo que las managers que me tenían que cuidar me decían que yo no estaba en el merchandising (de los seis finalistas) porque no me merecía estar allí. Cuando les preguntaba qué podía hacer me decían que subiera arriba a hacer abdominales y que estuviera agradecida porque había tenido una flor en el culo", denuncia Verónica.