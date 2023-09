'Veo cómo cantas', el concurso basado en la astucia de los participantes para adivinar el talento, o no, de varios desconocidos

Emitido entre el 8 de septiembre de 2021 y el 16 de septiembre de 2022, Veo cómo cantas fue un concurso presentado por Manel Fuentes y emitido en Antena 3 basado en el formato surcoreano I Can See Your Voice.

En este concurso, un concursante ayudado por varios rostros famosos, denominados expertos, debía adivinar si la persona que tenía delante era un buen vocalista o si, por el contrario, era un farsante. Únicamente tenían la apariencia física como pista.

Para tomar la compleja decisión, el concursante contaba con la ayuda de Ruth Lorenzo, Ana Milán, Josie y El Monaguillo. Además, tenían una serie de pistas que les servían para intentar hacerse con los premios de cada programa: 3.000 euros por cada desconocido desenmascarado.