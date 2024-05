Un hombre de 72 años ha matado a sus dos nietos, de 10 y 12 años, y después se ha quitado la vida a raíz de un problema emocional motivado por el accidente de tráfico que sufrió hace dos meses en el que él mismo conducía y en el que fallecieron su hija, la madre de los niños, y su mujer. La vecina del asesino ha declarado en Vamos a ver y ha hablado de cómo era el hombre y los motivos por los que pudo actuar así.

La vecina ha explicado el accidente que sufrió la familia dos meses atrás y ha añadido que esto podría haberlo dejado "traumatizado completamente". "Le hemos visto muy poco, le vimos en el velatorio de su mujer porque al de su hija no pudo ir porque estaba en Granada con ella", ha comentado en directo.

"Se quedaría muy mal con todo y que tengan vigilada a una persona en el entierro de su mujer es porque no está bien", ha expresado en el programa de Joaquín Prat. "No lo habría superado y así ha hecho... Una desgracia muy grande porque los niños no tenían culpa de nada", ha añadido.

La vecina ha asegurado que es "una tragedia" que viene a raíz del accidente. "Tendría que haber dejado a los niños tranquilos", ha expresado.

Juan, familiar del abuelo, ha intervenido también en directo en el programa de Telecinco. "Nos preguntamos todo el pueblo qué puede haber pasado por ahí para que haga eso. Cuando tuvo el accidente en el que falleció su hija le vi después, iba con su bicicleta, y me dijo que era muy duro lo que estaba pasando", ha expresado.

Además, Juan ha comentado que "su mujer estaba enferma de cáncer y falleció días después de lo de su hija". "No tiene explicación lo que ha hecho", ha comentado el familiar, definiendo la situación como "una película". Ha explicado que el padre de los pequeños y el abuelo "vivían en el mismo bloque" y ha asegurado que él "le veía una persona normal y tranquila" y que "no se metía en políticas ni bares".