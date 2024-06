El Vaticano deniega a Isabel Pantoja una audiencia privada con el papa Francisco y esta rechaza acudir a una audiencia general

La gira por su 50 aniversario sobre los escenarios está siendo un verdadero éxito en la carrera profesional de Isabel Pantoja que, en el plano personal, parece haberse centrado en su sobrina, Anabel, optando por apartarse cada vez más de sus hijos: Isa y Kiko.

Así, hace solo unos meses, Antonio Rossi revelaba que la cantante habría solicitado una audiencia privada con el papa Francisco, dada su devoción y sus dedicación a la Iglesia católica.

Sin embargo, este martes, el colaborador del Club Social de Vamos a ver ha apuntado que el Vaticano habría denegado esta petición a la popular cantante española, pues no cumpliría con los requisitos necesarios para disfrutar de este privilegio junto al máximo representante del catolicismo.

"Ella pidió una audiencia con el papa y se la concedieron. Se emocionó, estaba ilusionada con la visita. Pero Isabel Pantoja no va a ir a ver al papa. La decisión no ha sido suya. Resulta que a la vez que cursan la solicitud para la audiencia cursan una solicitud para una audiencia privada. Han recibido una carta en la que le dicen que no es posible ofrecerle una audiencia privada y la emplazan a una audiencia general un miércoles con más gente", ha desvelado Rossi.

"Han decidido que Isabel Pantoja se merece una audiencia privada y no va a acudir a una audiencia general porque es Isabel Pantoja", ha sentenciado el colaborador del matinal de Telecinco.