La audiencia de GH VIP 8 pudo llegar a pensar que podría haber carpeta entre Susana Bianca y Zeus Montiel, especialmente después de que este le contara a Michael Terlizzi que le gustaba la modelo. Sin embargo, la joven no tiene la misma opinión de su compañero.

"Es verdad que le veo como un amigo. De primeras no me llama la atención ni su forma de ser ni nada. Pero luego tiene otras cosas, de tierno, que le he cogido mucho cariño", dijo recientemente Susana en medio de una conversación con los concursantes del reality.

Unas palabras que dejan ver que difícilmente podría ocurrir algo entree ellos pese a las intenciones de Zeus, que ya comentó que prefería esperar para no dar pasos en falso.

"Aquí adelantas pasos. Cuando conoces a una chica lo normal es ir poco a poco. Aquí es como si conocieras a una chica y te fueras a vivir con ella. Aquí estás todo el día con ella", explicó, afirmando que le gustaba "mucho" la "personalidad" de Susana.