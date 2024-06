Vanesa Martín y Lali Espósito se enfrentan a una participante en 'Factor X': "No se puede ir con esa soberbia por la vida"

Factor X está a punto de llegar a su fin, pero esta recta final no está siendo nada fácil ni para los jurados ni para los concursantes. Como consecuencia de ello, en la semifinal se vivió uno de los momentos con mayor tensión del programa, ya que Lali Espósito y Vanesa Martín, miembros del jurado, se enfrentaron a Aye Alfonso, una concursante del equipo de Abraham Mateo.

La joven manifestó que en la anterior gala se sintió atacada y acusó al jurado de ser personas "destructivas" por sus duras valoraciones. Este fue el precedente que desató el enfrentamiento. "Vanesa, a Aye yo sé que no le hizo mucha gracia el comentario de la semana pasada respecto a su actuación. No sé si esta noche quieres corregir algo de lo que dijiste", introdujo el presentador del programa, Ion Aramendi, con la intención de que acercasen posturas.

"Yo quiero decir que no hay ni un solo artista que yo conozca que sea grande que no haya pasado por muchos ‘noes’ y por adversidades. Cuando empezamos tenemos que tener una humildad tan bonita que se debería sostener en el tiempo, pero que la fama te manipula y te moldea. Yo intenté decirte que no te salieras de tu estilo, de tu esencia, de tu folclore, de tu misión en esta vida como música, porque Karol G ya hay una. Subrayo que no te salgas de tu identidad. Y hoy sigo viendo una Aye lejos de su identidad", sentenció la jurado.

"Yo respeto todas tus opiniones, yo respeto las opiniones constructivas, pero a veces creo que estas opiniones son destructivas. Estoy empezando a crecer, a conocerme y a saber cuál es mi estilo", replicó la concursante.

A continuación, le tocó a la cantante argentina dar su valoración y aprovechó para recriminar la actitud de la concursante: "Siento que no te interesa para nada mi opinión si no es algo que te haga sentir halagada. Así que lo voy a resumir en que coincido con Vanesa Martín. Estamos aquí siendo cuatro personas muy respetuosas para decir lo que pensamos. Nada de lo que decimos es destructivo. Me parece, de hecho, una falta de respeto que digas que somos personas destructivas".

Por su lado, Aye Alfonso intentó responderle, pero Espósito no le dejó hablar hasta que termine su veredicto: "Déjame terminar. Somos cuatro artistas con mucho trabajado detrás y somos muy respetuosos con cada persona que se sube al escenario. Yo también respeto que no te importe mi opinión o la de alguno de mis compañeros, pero quiero que sepas que viniste a un programa que es un talent show, que se trata de gente que canta y de que cuatro personas, con la mejor de las ondas, dan su opinión. Si eso te molesta, no es el lugar para que te presentes".

"Bueno, yo no sé por qué te tomaste como aludida. Yo lo dije a Vanesa. Lo que Vanesa dijo concretamente es que no soy una artista y que no merezco el 'factor x' y además dijo que está limpiando el pescado sucio", aclaró la concursante.

Estas palabras no le sentaron nada bien a Martín que muy enfadada respondió: "Estás tan fuera de onda, me da tanta pena. La realidad está en la calle. La realidad, señores, está en la calle y no se puede ir con esa soberbia por la vida". Por su parte, Abraham Mateo intentó defender a su concursante y desmintió que le falte humildad.