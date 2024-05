En el año 2022, un bebé fue robado en el hospital de Basurto, en Bilbao. Este viernes, Pedro Castro, padre del pequeño, ha contactado en directo con Vamos a ver después de que la Audiencia de Vizcaya condene a dos años y ocho meses de prisión a la mujer que cometió el delito.

"Nosotros lo que queríamos era que esta persona entrara en prisión para que la sociedad vea que un delito como llevarse a un bebé conlleva ir a la cárcel, para que a cualquier persona que se le pase por la cabeza hacer una cosa así, sepa las consecuencias y que no se puede ir de rositas", ha asegurado Pedro.

Respecto a la sentencia, Pedro Castro ha destacado: "No es que no estemos contentos con la sentencia, pero lo que vamos a recurrir es el tema de que no se nos ha reconocido el delito de abandono y creemos que, en realidad, sí que fue así. La persona que estaba en ese momento a cargo de nuestro hijo era ella y si lo deja en un felpudo y no sabe que otra lo va a recoger, pues claro... lo dejó y se fue. Lo está dejando abandonado".

"Si te quieres entregar o quieres entregar al niño porque sabes que, mediáticamente, lo estás liando, pues coges y vas a una comisaría y das el bebé y ya está. Dejar a un bebé con horas de vida en un felpudo me parece abandono", ha agregado el padre del pequeño.

"Al final, el bebé no sabe nada porque tenía horas de vida, ahora tiene un año y medio. Tenemos pensado contarle con los años la historia, lo que pasó y ya veremos el momento. No le perdemos de vista porque antes igual éramos más flexibles, con nuestra primera hija, la llevábamos al parque y a lo mejor no la veíamos un segundo y te da un vuelco al corazón. Con las 12 horas que nos pasó con el bebé... Ahora, psicológicamente, no puedes perderlos de vista, estás en tensión", ha sentenciado Pedro Castro.