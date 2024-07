Valerí, amante de Escassi, se pronuncia tras la entrevista de María José Suárez: "Quiero que se sepa esto"

Después de la controvertida entrevista de María José Suárez en ¡De viernes!, donde dio detalles de su relación y posterior ruptura con Álvaro Muñoz Escassi, una de las supuestas amantes del jinete, Valerí, que ha estado en boca de todos en los últimos días, ha dado un paso al frente y ha reaccionado al respecto.

Kike Calleja compartió en Fiesta cuál ha sido la reacción de Valerí, que ha negado rotundamente haber extorsionado a Escassi, tal y como se afirmó en esa entrevista y en otras tertulias televisivas.

"Está reunida con su abogado. Va a demandar a toda la gente que la ha acusado de extorsión, sin tener pruebas. Aquí la verdad solamente la sabemos este señor y yo, tengo pruebas y puedo demostrarlo", zanjó la mujer, según aseguró el periodista, que, poco después, recibió un mensaje en su móvil de la propia Valerí.

''Le he preguntado qué le pareció la entrevista de María José'', introdujo el colaborador. ''Ya se lo dije a ella, se coronó de nuevo como Miss España 2024. Lo que pasa es que yo tengo que aclarar cosas. No estoy en casa, no puedo veros, pero quiero que se sepa esto'', fue la respuesta de ella.