Valentina Zenere, en 'El Hormiguero': "En el rodaje de 'Élite' tenían miedo de hablarme por las mañanas"

El Hormiguero ha recibido este martes la visita de la argentina Valentina Zenere, que presentó la séptima temporada de la serie Élite, que llegará a Netflix el próximo 20 de octubre.

En la serie, la actriz da vida a Isadora Artiñán, una alumna de Las Encinas que es hija de unos millonarios argentinos, amante de la fiesta y una consagrada DJ.

Pablo Motos le preguntó a su invitada si le gustaba madrugar para ir a los rodajes de la serie: "No, no me gusta, prefiero las grabaciones de noche porque hay que ir más tarde al set", admitió la argentina.

"En el rodaje de Élite tenían miedo de hablarme por las mañanas, es que me recogían sobre las 6 de la mañana. A esas horas sabían que no me tenían que hablar mucho", señaló la invitada.

Además, le contó al presentador que cuando iba muy temprano a las grabaciones, en el coche que le llevaba se ponía a escuchar música: "El regetón es mi cafeína, sobre todo me gusta Ferxxo 151", comentó mientras Valdi, el DJ del programa de Antena 3, ponía la canción.