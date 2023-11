¿Va a ir Pablo Marqués a 'GH VIP' para ver a su novia, Jessica Bueno, por el día de los familiares?

Actualmente, Jessica Bueno es una de las concursantes que más vídeos está generando en GH VIP por su supuesto cuarteto sentimental -en el que entran Luitingo, Pilar Llori y Pablo Marqués, su pareja-. Es por ello que este jueves 23 de noviembre, cuando se emite la gala que estará centrada en las visitas familiares, surge la duda de si su novio irá a verla a la casa.

Desde que repescasen a Llori y Luitingo, la convivencia ha estallado por cómo terminó su relación fuera del reality, pues él rompió con ella en el debate y confesó tener sentimientos por Jessica Bueno.

Dentro de la casa, el acercamiento entre la modelo y el artista es cada vez mayor, a pesar de que ella inicialmente creyó los argumentos de Pilar y aseguró que lo que ella siente por Luitingo es solo una amistad.

"No puedo negar que con Luis hay una conexión, una química", declaró recientemente Bueno. "Si pudiera hablar", reiteró en varias ocasiones. Y, aunque no se sabe qué es lo que diría o haría si no grabasen las cámaras, lo cierto es que parece estar cada vez más cercana al andaluz.

En esta ecuación también entra Pablo Marqués, el novio de Jessica que está fuera de la casa. Y es que él mismo insinuó en sus redes que lo que estaba sucediendo era una trama de Luitingo para seguir en el concurso.

"Jessica dijo que quería dejar a Pablo y que lo había intentado dejar 20 veces y no podía. Me lo contó y yo se lo pregunté a su defensora y me lo explicó", aseguró Llori, en referencia a Susana, tía de la modelo, que sostuvo que no tenía ni idea de esa información.

Se desconoce lo que piensa Marqués sobre el acercamiento de su pareja a su amigo, por el cual pagó 5.000 euros para que se quedara en la casa. Por ello, muchos espectadores están expectantes por ver la gala de este jueves, que será la noche de las visitas familiares. ¿Irá Pablo a ver su novia?

Lo cierto es que el empresario nunca ha ido a defenderla a plató, ni al de GH VIP ni a ningún otro. Se ha limitado a pronunciarse brevemente y con indirectas en redes. Pero sí se acercó en una ocasión a los exteriores de la casa para declararle su amor a gritos a su novia, pero fue al comienzo del concurso.

Esta ausencia televisiva tiene una razón, y es que Pablo Marqués y Jessica Bueno habrían acordado antes de comenzar el concurso que él se mantendría al margen. Por tanto, el también modelo no será el familiar que la visite y podría ser su tía Susana la que suba hasta Guadalix de la Sierra.

De hecho, aunque cambiase de decisión, sería complicado para él acudir, pues está fuera de España. Lleva tiempo de viaje por Miami, ciudad que considera su segundo hogar, y este mismo jueves ha publicado un vídeo desde allí.