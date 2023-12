Va a 'First Dates', pero no para encontrar pareja, sino para ligar con Carlos Sobera: "Te llevas a un pivonazo"

First Dates se ha convertido en uno de los programas por excelencia para encontrar el amor. Da igual cómo sean los visitantes, la edad que tengan o lo que busquen, todos pueden encontrarlos o, al menos, intentarlo. Y con esa actitud acudió Pepa.

La mujer se define a sí misma como una persona divertida y activa pero con un "poquito de mala leche". Por eso, se arregló todo lo posible para que su acompañante pudiera verla en su mejor momento. Aunque para Pepa, si el hombre que el programa eligiera para ella no funcionaba, tenía pensado una segunda opción: el presentador.

Con gran energía, la mujer entraba al restaurante donde Carlos Sobera la esperaba. Así, después de saludarse y darse dos besos, la mujer no lo dudaba lo más mínimo: "Podrías ser mi cita, escúchame, pivonaco que te llevas".

Matías, quien aparecía en el plano, apoyaba a Pepa asegurando que ambos "hacían muy buena pareja". Carlos, por su parte, no podía más que sentirse halagado ante la propuesta:"Me pareces una mujer extraordinaria en apariencia, luego habría que rascar".

Así, el presentador comenzó a preguntarle por cómo era y qué es lo que más le gusta hacer. Pepa es "disfrutona" y le encanta la naturaleza y pasarlo bien "sin hacer daño a nadie". "Me he subido el Mulhacén dos veces", ha asegurado la mujer a la que le "flipa" el senderismo.

En el amor, por otra parte, no ha tenido tanta suerte, y es que a sus 59 años solo tuvo una pareja estable que duró 6 años y, desde entonces, lleva sola 25 años. Una noticia que a Carlos Sobera dejaba sin palabras y que Pepa aprovechó para pedirle que hiciera su ya mítico gesto:"Levántame la ceja".

Cuando llegó su cita, que por casualidad del destino también se llamaba Carlos, las cosas no fueron tan bien. Desde el comienzo no había conexión, pues como así aseguró: "Yo me veo una chica y a él le veo un señor". Aunque tuvieran algunas cosas en común, lo cierto es que Pepa busca una persona mucho más activa, por lo que al final no llegó a buen puerto su noche.