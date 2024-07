Uno de los guardias civiles de Barbate: "Fue un despropósito, era como decir 'agárrame el cubata, que voy a mandar a esta gente allí"

El pasado 9 de febrero, una narcolancha arrasaba a un grupo de guardias civiles en Barbate, Cádiz, donde dos agentes fueron asesinados en el atropello de la embarcación de los delincuentes.

Así, el 28 de junio declararon los guardias civiles que sobrevivieron al ataque y, además, en esa misma vista oral se dirimieron las responsabilidades penales o no de los altos mandos de la Guardia Civil. Sin embargo, aún no han sido llamados a declarar ni el General de la zona de Andalucía ni el coronel de la zona de Cádiz, pero se espera que pronto se sienten en el banquillo de los acusados por un supuesto delito de imprudencias y lesiones graves.

Este martes, Vamos a ver ha mostrado, en exclusiva, la declaración de uno de los guardias civiles que sobrevivieron al ataque: "Las órdenes eran: cierra el puerto, no hay redes. Era un peligro, era una locura. Meter a una persona en un hidrodeslizador sin ningún tipo de embarcación, a desplegar unas redes. Intenta hacerte con una de las embarcaciones y coges el resto".

"La única esperanza que nos quedaba era que ellos cometieran algún fallo que nos pudiera permitir a nosotros aprovecharlo para finalizar nuestro cometido. Vamos a intentar que se vayan, vamos a espantarlos, que se vayan a tomar por culo. Es otra de las órdenes. Aquello fue un despropósito, aquello fue algo preparado. Agárrame el cubata, que voy a mandar a esta gente allí. No había ningún tipo de preparación previa", ha agregado el agente.

Asimismo, el guardia civil supervivientes ha asegurado que recibió órdenes directas del Coronel Jefe de Cádiz: "Como a esa gente le dé por moverse, nos va a pasar por encima. Eso es un riesgo... y el Coronel me dijo 'no, no, eso no va a pasar. El GAR los mata'. Y me dijo 'el Ayuntamiento nos está mirando. Están todas las cadenas de televisión. Y tú sabes quién ha estado aquí esta mañana. No nos podemos permitir no hacer nada. Aquí lo que ha pasado es que estaban reunidos Marlaska, el subdelegado del Gobierno, los generales, los coroneles... Se han puesto nerviosos y hay que hacer algo'".

Este guardia civil era el encargado de llevar la embarcación en la que dos de sus compañeros fueron asesinados y, en todo momento, insistió a los superiores de la peligrosidad de la misión: "Sigo insistiendo en la peligrosidad del dispositivo. En la conversación con el coronel, lo que me dice es que las embarcaciones son 'moritos', que no era personal muy preparado".