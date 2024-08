Una víctima de la estafa de los padres de Nadia Nerea: "Me obsesioné tanto con ayudarlos que caí enferma"

Los padres de Nadia Nerea, acusados de estafa, fueron detenidos el pasado miércoles en Palma. Hace unos años, los dos progenitores de la pequeña crearon una fundación para, supuestamente, recaudar fondos que financiasen el tratamiento que precisaba la pequeña.

La familia logró recaudar hasta 402.000 euros en donativos, una suma de dinero de la que solo 2.000 fueron destinados a ayudar a la pequeña Nadia Nerea con la enfermedad rara que padecía. Entre los que aportaron su granito de arena se encontraba Silvia Petit.

Este jueves, Vamos a ver ha podido hablar en directo con Silvia, periodista, que hace unos años se convirtió en una persona fundamental para la familia de Nadia Nerea: "No puedo evitar emocionarme... No nos olvidemos de que Nadia era una niña".

La periodista ha destacado que no ha vuelto a tener contacto con Margarita Garau y Fernando Blanco, padres de Nadia, aunque sí sabe cómo se encuentra la pequeña: "Ella vive en el cuerpo y la mente de una niña de doce años. No deja de ser una niña enferma. Se me parte el corazón porque la que sufre es ella".

"Me da pena porque ella adora a sus padres, Fernando y Marga quieren a Nadia también, pero vieron en ella un filón fácil para ganar dinero", ha agregado Silvia en el matinal de Telecinco.

Asimismo, Silvia ha destacado que "todo era verdad", pero el padre de Nadia se vio cegado por el dinero cuando vio lo volcada que estaba la gente con la causa de su hija y la necesidad que tenían de ayudarles económicamente: "A mí me llegaron a presionar porque me obsesioné con Nadia, nos volvimos un poco locos todos. Me obsesioné de tal manera que caí enferma porque no podía con tanto peso".