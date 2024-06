Una soltera de 'First Dates' pasa de pensar que le estaban faltando al respeto a acabar montando un trío

Las primeras impresiones no siempre son las mejores, por eso a veces hay que tener un poco de paciencia, como lo que hizo Sara, una soltera de First Dates que acudía por segunda vez al programa, pues en la primera ocasión no tuvo suerte a la hora de encontrar pareja.

Así que el espacio de Cuatro decidió proponerle no una, sino dos opciones, dos solteros que podrían ajustarse a sus gustos. El primero de ellos fue Álvaro, que no entró con muy buen pie, pues entró cantando y bailando, algo que no le gustó a la joven: "Me parece lo peor", decía, para añadir "me parece una falta de respeto", y estar a punto de irse del restaurante del amor: "Me voy, ha entrado como una cabra en un matadero", decía.

Pero como lo que busca Sara es alguien con dinero, le decía a su cita: "Si tienes dinero te lo perdono". Y aunque el collar de Álvaro le pareció "de los chinos", se quedó y acabaron por estar a gusto y reírse juntos.

Fue entonces cuando llegaba Usu, el segundo soltero, con el que también hubo conexión, a pesar de las advertencias de él. "Me falta creérmelo, soy un muerto con las chicas, lamentable, antes, no, era un tiburón Puyol, ahora no", confesaba.

Usu llegó a asustarse, porque Sara tenía el carmín de los labios corrido, por lo que él pensó que llegaba tarde y ya se había besado con su primera cita. Pero no, el caso es que los tres acabaron tomando el postre juntos y congeniando de maravilla.

"Esto se puede convertir en un buen trío, en una trieja", ha dicho Sara, a lo que Álvaro ha añadido que podrían tener "una noche de travesura". Así que finalmente han acordado irse los tres a tomar algo por ahí.