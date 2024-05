Una soltera interrumpe su cita en 'First Dates' para rechazar por teléfono a su pretendiente millonario: "Busca a otra, no me llames más"

María, una valenciana de 85 años, ha entrado en First Dates muy nerviosa y ha confesado que es muy fan del programa. Se ha definido como una mujer autodidacta porque su padre era pastor y en aquella época no había autobuses para llevar a los niños al colegio.

Ha llegado al programa con las ideas muy claras, ya que le gustaría que su cita fuera un hombre cariñoso y sobre todo que sepa bailar. Lleva sola ocho años, no aguanta más la soledad y le gustaría tener compañía porque, para ella, "la soledad es muy mala".

José, su cita, un soltero alicantino de 85 años, ha sido muy honesto desde el primer momento y le ha confesado que tiene mucho carácter y que hay que saber aguantarle. Durante mucho tiempo ha dirigido una empresa con más de 1.200 operarios y es por eso que tiene mucho "genio".

José ha comenzado la cena queriendo saber qué busca María. Ella le ha dicho que la soledad era muy mala y han coincidido en que a los dos, que están a punto de cumplir los 86, les gusta viajar y su amor por el baile.

El soltero lleva 25 años viudo, pero le ha comentado que había estado viviendo la vida. Por su parte, el marido de María murió hace 40 años, después estuvo 25 años con otro hombre, pero también falleció. A José le ha entrado la risa y le ha dicho que le estaba poniendo en un compromiso, y en broma ha dicho: "A ver si voy a ser yo el siguiente".

A la soltera lo que más le ha gustado es que su cita fuese pensionista, ya que le "gustan pobres" como ella. Los dos han coincidido en que vivían de alquiler y José se ha planteado la posibilidad de irse a su zona a vivir con ella, pero la conversación se detuvo porque a María le empezó a sonar el móvil.

"Yo tengo un pretendiente de Torrente que es rico, y yo le digo 'búscate a otra mujer y no me llames más', pero me llama todos los días", le ha explicado. La soltera ha sido muy tajante con su otro pretendiente: "Calla, por favor, no puedo contestarte. Hala, adiós".

Los solteros estaban encantados de haberse conocido y en el reservado no han dudado en bailar juntos, una afición en la que han coincidido. María y José estaban hasta dispuestos a cambiar de ciudad para estar juntos y hacerse compañía hasta que el cuerpo aguante.

La valenciana, antes de decirle que sí a una segunda cita, ha querido dejar claro un tema. "En tema cama, estamos de baja ya, ¿no?", le ha preguntado la soltera. A lo que José se ha reído y le ha contestado que "solo para dormir".