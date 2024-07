Una pregunta de Luis a Teresa hace fracasar su cita en 'First Dates': "Me ha descompuesto totalmente"

"En este restaurante tenemos las armas del amor, las únicas que pueden combatir la soledad. Y las ponemos a tu disposición cada noche", afirmó Carlos Sobera antes de la cita entre Teresa y Luis en First Dates.

La barcelonesa fue la primera en llegar al restaurante del amor de Cuatro: "Soy una persona sincera, directa para lo bueno y para lo malo. Digo lo que hay, caiga quien caiga", señaló en su presentación.

Le contó al presentador que llevaba sola desde hacía 12 años, "pero no he sido una monja", aclaró. "Han sido relaciones muy esporádicas porque no he encontrado a la persona adecuada".

Teresa y Carlos Sobera, en 'First Dates'. MEDIASET

El presentador quiso saber cómo le gustaban físicamente los hombres a la comensal: "Como tú... alto, educado, sin barriga...", explicó Teresa mientras Matías Roure le decía al vasco: "¡Te pegó en toda la frente!".

A continuación llegó su cita, Luis: "Soy un tío que llama la atención porque hago reír y eso, gusta. También me han dicho, aunque me cuesta creerlo, que tengo cierto atractivo".

Al barcelonés le gustó Teresa: "Es una chica mona y sus ojos transmiten cosas. La he visto que se desenvuelve de forma muy natural", señaló el soltero.

Teresa, en 'First Dates'. MEDIASET

Durante la velada, hablaron de sus hijos, pero en un momento de la cena, Luis quiso saber si Teresa tenía deudas, ella le dijo que sí, y fue algo que no le gustó al dater.

A ella le pareció muy fuerte que le hiciera esa pregunta y le dejó muy claro que, aunque tuviera una hipoteca, no necesitaba a nadie para pagarla y que vivir, vivía muy bien.

Al final, la barcelonesa le dijo que no le había gustado la cita: "Hemos tenido cosas que no me encajaban, como el tema de las deudas, eso me ha descompuesto totalmente".