Una oferta de otra cadena, el origen de la crisis de amistad entre Pablo Motos y Juan del Val: "Lo llevé muy mal"

Juan del Val fue el invitado de El Hormiguero de este martes y, aparte de presentar su nueva novela, Bocabesada, que sale a la venta el 27 de septiembre, también comentó con Pablo Motos anécdotas y sucesos de su vida privada.

Una de ellas fue la crisis en su amistad que se desató este verano por una oferta de otra cadena al escritor para que se marchara del programa de Antena 3.

"Te ofrecieron mucha pasta de una cadena de televisión y yo me lo tomé horriblemente mal: ¿Cómo fue para ti?", confesó el presentador. Tras unas risas nerviosas, Del Val exclamó: "¡Joder, macho!".

"¿Dónde lo pasaste peor, en el proceso de la oferta, las dudas y las llamadas que nos hacíamos o cuando decidiste quedarte y nos tomamos la cerveza más falsa de nuestras vidas?", comentó Motos.

Hoy ha venido a divertirse a El Hormiguero, el escritor, ¡Juan del Val! #JuanDelValEH pic.twitter.com/UQcipN0BcE — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 26, 2023

El colaborador le contestó: "Lo pensé en ese momento, que era más difícil, y después. Cuando alguien te llama y te dice que te quiere, es algo que te reconforta muchísimo".

"Lo que me pasó contigo es que tuve muchísimo miedo a que dejaras de ser mi amigo, eso fue lo que me mató. Eso no podía ser porque hemos construido una cosa durante estos años bastante potente", añadió Del Val.

"Prolongué una decisión que tenía tomada porque me sentía deseado, pero me daba igual, pero que dejaras de ser mi amigo era una mierda, no lo podía consentir", explicó el escritor.

Para concluir, le dijo a Motos: "Creo que hemos salido fortalecidos de todo esto. Cruzarme contigo ha sido uno de los mayores golpes de suerte de mi vida junto a Nuria y mis padres".