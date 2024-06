Una niña le hace a Wyoming "una de las preguntas más difíciles que me han planteado nunca"

El tema central de El Intermedio este martes lo volvió a protagonizar el resultado de las elecciones europeas celebradas el pasado fin de semana y sus consecuencias.

Pero para cambiar de tema y no hablar siempre de política, Sandra Sabatés dio paso a la sección donde algunos niños le hacen preguntas a Wyoming.

"Después de tantos años, supongo que ya sabéis que soy un filósofo y no paro de cuestionarme mi existencia con preguntas como: ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para qué narices he venido yo a la nevera?", comentó el presentador.

Wyoming y Vega, en 'El Intermedio'. ATRESMEDIA

Y confesó que "sin duda, las preguntas más complicadas son las que me envían los niños". La primera se la plateó Vega, de 8 años: "¿Qué comida no te gusta?".

El madrileño le contestó: "Interesante. Es de las preguntas más difíciles que me han hecho nunca, pero si tengo que elegir una comida que no me agrade del todo, serán los mejillones al vapor".

"Es que, por muy bien cocidos que estén, siempre me resultan indigestos, creo que es por esa cáscara negra que tienen que cuesta tanto masticar y se te clava", bromeó Wyoming.