Una madre que dio a luz a los 13 años acude a 'El diario de Jorge': "Me quedé embarazada en mi primera vez"

Este jueves, El diario de Jorge comenzó presentando a Ángeles, una madre que se quedó embarazada con tan solo 12 años y dio a luz a su bebé a los 13. La protagonista fue sorprendida por su descendiente Abraham, ahora de 18 años, quien quiso expresar su agradecimiento tanto a ella como a su abuela, Mari Ángeles, por el esfuerzo y la dedicación hacia él que ambas han demostrado a lo largo del tiempo.

La historia inició con una entrevista de Jorge Javier Vázquez a Abraham, quien relató en una sala llamada 'El reservado' las dificultades a las que se enfrentó Ángeles. "Mi madre tuvo que dejar el instituto y trabajar desde muy temprano para sacarme adelante", explicó.

A continuación, Jorge Javier recibió a Ángeles y Mari Ángeles en el plató. La joven madre habló sobre su experiencia, confesando que se percató de su embarazo gracias a sus amigas: "Me quedé embarazada en mi primera vez. Me enteré por mis amigas. Me dijeron que me había crecido el pecho y la barriga, y me obligaron a hacerme un test".

Luego, añadió la forma en la que le reveló la noticia a Mari Ángeles, dejando la prueba positiva en la mesita de noche. Por su parte, Mari Ángeles recordó cómo vivió ese duro momento: "Me lo olía y cuando me entero se me cae el alma a los pies. Me quería morir". La abuela también expresó que, tras superar este desafío, fue derivada a una psiquiatra hace cinco años.

A pesar de todas las complicaciones, Ángeles continuó con sus estudios hasta la mayoría de edad y expuso con orgullo: "Mi hijo es maravilloso". Asimismo, aprovechó la ocasión para darle las gracias a su progenitora. "Tú también has sido la madre de Abraham. Sin ti, no hubiera podido vivir mi infancia", afirmó.

Más tarde, Abraham hizo su entrada al plató y se dedicó a elogiar generosamente a las dos mujeres que lo criaron: "Tuvo que ser muy duro para las dos".

Cuando el presentador le preguntó si tomaba en serio a su ascendiente directa a pesar de su juventud, Abraham respondió con una sonrisa. "Cuando se pone en modo madre, se le respeta", declaró.

Por último, el capítulo de este encuentro concluyó con un sentido abrazo entre Abraham, Ángeles y Mari Ángeles, un gesto que selló un momento cargado de reconocimiento.