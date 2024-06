Una víctima del 'influencer' Amadeo Llados: "Él te aconseja que te separes de tus amigos y de tu familia y hagas todo lo que dice"

Amadeo Llados, el polémico influencer que asegura que siguiendo sus instrucciones sus seguidores pueden hacerse ricos, ha vuelto a colocarse en el ojo del huracán después de que miles de personas le denuncien por estafa, estafa piramidal y delitos de odio.

El supuesto gurú de la libertad financiera vende sus cursos por entre 1000 y 3000 euros al mes y, además, no duda en cargar contra el aspecto físico o económico de sus seguidores, asegurando que odia a los "gordos" y a los "mileuristas".

Este martes, Vamos a ver ha contactado con una de las víctimas de Llados, quien ha optado por proteger su identidad y ha preferido que el matinal se dirija a ella como María: "Denuncio una estafa y constantes vejaciones. Cuando empiezas el curso no las ves, pero todos los viernes teníamos sesiones con el propio Llados y la mayoría eran chicos. Él les pedía que se levantasen la camiseta y cuando veía alguna barriga un poco más grande lo habitual decía que éramos unos inútiles y que no valía la pena vivir si eras mileurista".

"Hay varias modalidades. Yo pagaba 50 euros al mes. Para él no eres útil hasta que llegas a pagar la suscripción de 3000 euros. Empiezas pagando 50 euros para llegar a generar un dinero que nunca generas y, en teoría, el objetivo es poder llegar a suscribirte a la cuota de 3000 euros", ha explicado María.

"A día de hoy yo sigo esperando a saber cómo se genera ese dinero. Hay dos partes: por un lado, te enseña, supuestamente, a ganar tu dinero; y por otro lado tienes la opción de ir trayendo amigos o familiares y Llados te da un porcentaje del beneficio que le dan esas personas. Yo eso nunca llegué a hacerlo", ha agregado la víctima.

"Él nos daba unas pautas, tú veías los vídeos de marketing y demás, pero no te daba ninguna información que no te pueda dar una amiga: deja de fumar, no bebas, no salgas, levántate a las 5:00 horas a hacer ejercicio... No hay ningún tipo de formación. Lo único que recalcaba muchísimo era que había que aislarse de tu familia y tus amigos", ha recalcado la mujer.

Asimismo, María ha contado algunos de los comentarios que Amadeo Llados hace a sus seguidores: "Eres un inútil, tu vida no vale nada ahora mismo y la gente que te rodea solo te hace la vida peor". Finalmente, la mujer ha desvelado: "Lamentablemente, estuve unos nueve o diez meses suscrita. Yo entré porque estaba en un momento muy flojo, vi sus vídeos y me enganché. Comencé a ver sus vídeos y a hacer lo que me decía. Realmente, mi familia y mis amigas vieron que mi estado de ánimo iba cada vez peor y gracias a ellos vi que estaba siendo estafada".