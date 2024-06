Una chica de 28 años habla en 'Y ahora Sonsoles' sobre su virginidad: "Lo que quiero no es placer, sino amor de verdad"

Este jueves, Carla Restoy, una joven de 28 años, ha visitado Y ahora Sonsoles para relatar su singular historia. Carla asegura ser aún virgen y ha decidido no mantener relaciones sexuales hasta el matrimonio. "Nunca he tenido novio. Yo lo que quiero no es placer, sino amor de verdad. El sexo es maravilloso cuando estás enamorado", ha expresado con convicción.

Asimismo, ha manifestado su deseo de conocer bien a su futura pareja y construir un proyecto de vida en común antes de intimar físicamente. "El orgasmo no me va a llenar el corazón, sino que me cuiden cuando estoy enferma, cuando estoy insoportable... El cuerpo no es algo que tengo, sino que es algo que soy. Del mismo modo que no voy repartiendo abrazos, pues quiero vivir ese mayor gesto físico cuando yo lo sienta de verdad", ha declarado.

A pesar de nunca haber tenido novio, Carla sigue abierta al amor y está en busca de una relación seria. "Le pido a un hombre que sea normal, que tenga un buen corazón. Nunca he encontrado a alguien que quiera algo serio", ha confesado.

Además, ha mencionado que tanto su familia como sus amistades no tiene la misma forma de ver la vida. "Ver cómo mis amigas acababan muy decepcionadas, yo no quiero eso. Quiero vivir el amor a tope", ha enfatizado.

Por último, ha subrayado la importancia de que su futura pareja la valore más allá de lo superficial. "Necesito que mi futuro novio no solo me vea para pasar el rato. Creo que el sexo es algo maravilloso y por ello me doy cuenta del peligro que hay".