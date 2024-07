Los ataques entre bandas se han convertido, por desgracia, en uno de los problemas más importantes de nuestro país. En las últimas horas, todos los medios de comunicación se han hecho eco de los disparos contra tres jóvenes en una pizzería de Madrid.

Este viernes, Vamos a ver ha podido hablar con Jeny, una joven que formó parte de la banda Los Trinitarios: "Los conocí como banda juvenil, con doce años. Yo conocí las bandas a través de una discoteca de menores y me fijé en que había un chico muy diferente a lo que yo estaba acostumbrada".

"Comencé a preguntar y me dio muchísima curiosidad. Llegué a empezar una relación con uno de los líderes. Las chicas son utilizadas para portar armas y extraer información. Dentro de los Trinitarios, consumía drogas, iba armada con cuchillos jamoneros, robaba y daba palizas", ha señalado.

"Al principio, me parecía muy guay la adrenalina que sentía cuando nos metíamos en problemas; después me di cuenta de las consecuencias de lo que había hecho. Yo me quedé embarazada con 14 años y él me dijo que no quería saber nada, pero yo había puesto mi vida en riesgo muchas veces por él", ha recordado la joven.

"A partir de esto, aborté mediante pastillas y casi muero. Emocionalmente, esto me destruyó. Decidí ir a otra banda para vengarme de él. Yo presencié muchas peleas entre bandas. Fui a sacar información a otra banda y, cuando me pillaron, me dijeron que me iban a matar y ahí me di cuenta de todo", ha agregado la extrinitaria.

Respecto a cómo logró salir de la banda, la joven ha explicado: "Llegué al centro de ayuda destruida, sin esperanza, pero allí me enseñaron los valores para salir de este tipo de bandas. Esto me dio fuerzas y conseguí perdonarme. A día de hoy, por suerte, ya no me buscan".