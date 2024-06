Una concursante de 'El Cazador' confunde a Rodrigo Vázquez con Roberto Leal: "Qué desastre, no sabe el nombre del presentador"

Los parecidos pueden provocar situaciones de lo más cómicas, especialmente si es entre personajes conocidos del mundo de la televisión. Ejemplo de ello ha sido la divertida anécdota que se vivió este martes en El Cazador.

Todo comenzó cuando Mayka, una de las concursantes del programa, intentó darle ánimos a su compañera. Una actitud completamente normal entre miembros del equipo, de no ser por el fallo que tuvo a la hora de referirse al presentador del programa, Rodrigo Vázquez.

"Pues nada, mucha suerte y por tu madre Josefina, que es una gran fan y me hace mucha gracia, pero que Roberto no es tan malo, que apures para ayudarnos", expresó. Sin embargo, al escucharla, el conductor gallego se tapó la cara con las manos, con gesto de incredulidad.

"Qué desastre. Cuatro programas, habla en la ronda, no sabe el nombre del presentador... Mayka, ¿cómo me llamo?", le preguntó para asegurarse de que fuera un simple lapsus. Al darse cuenta, la concursante no pudo evitar reírse: "Rodrigo. No sé cómo te he dicho".

Formado en Santiago de Guadaíra y fan del pulpo a la flamenca, carallolé! 😂 — Rodrigo Vázquez 🍍 (@_rodrigovazquez) June 5, 2024

Ante el desliz de la participante, la cuenta oficial del programa en X, conocido anteriormente como Twitter, se hizo rápidamente eco. Así, junto al clip del momento, etiquetó a Roberto Leal. "Roberto Vázquez, natural del sur de las Rías del Guadalquivir", aseguró con ironía el presentador de Pasapalabra, en eferencia a su origen andaluz.

Aunque la broma no quedó ahí, pues el gallego también quiso darle su toque. "Formado en Santiago de Guadaíra y fan del pulpo a la flamenca, carallolé", le respondió, mezclando sus dos culturas.