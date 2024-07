Una cita de gays se va al traste al descubrirse que uno de ellos vota a Vox: "Me explota la cabeza"

En First Dates a menudo se encuentran personas que o bien tienen mucho en común o todo lo contrario, por ver si es cierto eso de que los extremos opuestos se atraen. Es lo que pasó con Jordan y Javier en la última emisión del programa de Cuatro.

Y es que la cosa iba bien, pues ambos jóvenes se gustaron a primera vista, pero muy pronto durante la cena comenzaron a hablar de política, y en ese momento Javier confesaba votar a Vox, lo que hizo que Jordan casi pusiera los ojos en blanco.

"No soy de izquierdas ni de derechas, pero veo que España se está yendo al garete, a la mierda, así que yo voto Vox. Hay cosas de Vox que no me gustan, pero hay cosas que como español pienso que pueden mejorar", decía Javier.

"A mí Vox me parece un partido súper radical", le respondía Jordan, que sin defender al PSOE, cosa que enfatizó, hizo ver que "Pedro Sánchez no te quita tus derechos".

"No entiendo, me gusta la política pero hasta un punto", añadía Javier, que dejaba claro: "Yo no estoy en contra de los gays". Para el veinteañero Vox "puede levantar a España económicamente y en derechos".

"No me he leído el programa político de Vox, lo conozco por encima, pero creo que como partido español puede mejorar la situación económica española, aún dejando de lado derechos como los gays, el aborto... puede mejorar la situación económica y lo otro se puede trabajar", aseguraba el joven.

Jordan estaba en completo desacuerdo: "Votar a un partido que te priva de derechos...", decía. De hecho, eso truncó la cita, porque aunque se besaron en una de las pruebas del programa, no hubo conexión entre ellos.

"No puedo entender que un gay vote a Vox, ni que un inmigrante vote a Vox, ni que una mujer vote a Vox...", hacía ver Jordan. "La cita estaba yendo súper bien hasta que me ha dicho que vota a Vox. Lo que hemos progresado se va a ir a la mierda porque tú votes a ese partido, no, no", reflexionaba la cita de Javier.

"El hecho de que votes a un partido que me priva de derechos me explota la cabeza y no podría estar con una persona así", decía Jordan en la decisión final, sobre si tendrían o no otra cita. Javier estuvo de acuerdo en que no había habido "feeling".