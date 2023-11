Tras el fallecimiento de Fernando Fernández Tapias, son muchas las incógnitas que se han desvelado, como que el empresario fue incapacitado parcialmente por un juez en 2021. Así es la vida ha conseguido este lunes hablar con una amiga del difunto, quien ha señalado una presunta mala actitud de su mujer, Nuria González.

María Calazza conoció a Fernández Tapias en 2007 y, posteriormente, trabajó con él, hasta el punto de que lo considera "un padre". "Me ha cuidado muchísimo", ha descrito, asegurando que es "un ejemplo de hombre".

Lo que más los ha unido ha sido la traumática experiencia de que ambos han perdido un hijo. "Hay cosas que no se superan nunca", ha expresado María Calazza.

Sobre la relación del empresario con sus hijos, María Calazza ha defendido: "Era perfecta. Puedo jurar que lo que hicieron de incapacitarle lo hicieron por su bien. Bajo ningún concepto harían daño a su padre".

"Debieron ver lo mismo que vi yo, un Fernando no tan seguro de sí mismo y más débil", ha defendido la amiga del empresario. Calazza no pudo despedirse de él, y su muerte le pilló "shockeada".

La entrevistada de Así es la vida ha señalado a la mujer del empresario, Nuria Fernández, como la responsable de que no pudiera contactar con Fernández Tapias: "Le quitaba a Fernando el teléfono, tenía una actitud separatista con la gente, no solamente conmino"

Por esta misma línea, ha contado que la mujer del empresario quiso separar a sus hijos de Fernández Tapias, y que es la responsable de que no se les avisara de los detalles del tanatorio. "Se me hace difícil hablar del tema de Nuria porque me cuesta comprenderlo. Sus hijos necesitaban despedirse de él", ha defendido.

Por esta misma línea, Calazza ha negado que Fernando Fernández Tapias tratara mal a su pareja: "Yo jamás en la vida vi eso, son muchos años. Nuria siempre ha tenido todo lo que ha querido y la ha tratado como una reina".