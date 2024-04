Una alumna de Berta Collado acude como público a 'Zapeando' para reclamarle una nota del máster: "Me lo voy a pensar"

Este viernes, el público de Zapeando estaba formado por varios jóvenes que han sido alumnos de una de sus colaboradoras, Berta Collado, quien da clases en un máster.

"Ellos han sido alumnos, y tuve el gustazo de darles unas clases [...] Tienen un nivel increíble, se lo dije al principio", ha explicado la propia Berta Collado al comenzar el programa.

Dani Mateo se ha acercado entonces a los jóvenes para conocer su opinión sobre la profesora. "Yo quiero confirmar lo que dice Berta, y esto suele ser recíproco: si a ella le hemos gustado nosotros, a nosotros nos ha encantado Berta", ha dicho una de ellas.

Sin embargo, cuando el presentador ha preguntado por si había "alguna nota discordante" entre ellos, otra alumna no ha dudado en confesar la verdadera razón de su visita al programa.

"He venido a Zapeando porque no me gustó la nota y quería verte para hablarlo", le ha dicho la joven, quien ha desvelado que le puso un seis, "la nota más baja" que ha sacado.

Berta Collado le ha preguntado entonces si quería una revisión de examen en directo, y la alumna se ha mostrado de acuerdo, algo que han celebrado el resto de colaboradora. "Déjame que lo piense", le ha pedido la colaborado al presentador, quien le insistía en que le subiera un punto a la chica.