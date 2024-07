Un superviviente del barco naufragado en Malvinas: "Tengo un niño pequeño, no me queda otra que volver a embarcar"

El naufragio del barco pesquero 'Argos Georgia' en Malvinas ha dejado nueve muertos. Este martes, Espejo Público ha podido hablar en directo con Francisco, uno de los supervivientes de la tragedia: "Al llegar a casa se está muy bien".

Francisco ya se encuentra en su casa de Pontevedra, donde toda su familia le ha recibido muy emocionada. Tal como ha explicado el pescador, la jornada de trabajo se torció y, en un momento dado, el barco estaba muy escorado hacia una banda. El capitán dio la orden de abandono de la embarcación y, de pronto, comenzó a entrar agua en el barco.

Al ver que la situación era crítica, la tripulación se puso el traje de inmersión y se dirigió a la zona localizada en caso de emergencia. El capitán se puso en contacto con el jefe de máquinas y vio que no se podía solucionar el problema. En total, 27 personas abandonaron el barco en dos balsas.

Francisco y sus compañeros pasaron 20 horas en medio del mar, sobreviviendo al frío y a olas de más de ocho metros de altura. Después de varias horas, el hombre empezó a pensar que no lograría sobrevivir y, pese a que el patrón de pesca había dado el aviso al barco de rescate, este no llegaba.

Así, Francisco ha destacado en el matinal que, incluso, tuvo suerte porque los trece tripulantes que iban con él consiguieron sobrevivir. En la otra balsa, solo un marinero logró salvarse: "Tuvo que pasar un infierno porque tenía muertos con él". Entre los fallecidos se encuentra el patrón de pesca. Pese a la tragedia, Francisco tiene previsto volver a embarcar, aunque no sea su deseo más inmediato ahora: "Hay que comer, no me queda otra que volver a embarcar".

Además, Francisco ha revelado qué fue lo que le dio fuerzas para sobrevivir: "Pensaba en mi esposa también, pero sobre todo en mi hijo, tengo un niño pequeño. Mi mujer es una mujer muy fuerte, sensible, pero muy fuerte. Conforme pasaban las horas, mis padres, sobre todo, pensaban que me iba porque son muchas horas sin saber nada de nosotros. Mi padre es marinero retirado, hizo cálculos y ya dijo que si no aparecía en determinadas horas estaba muerto".