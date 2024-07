Un soltero en 'First Dates', desencantado con su cita al descubrir que está a favor de los vientres de alquiler

Aunque la intención de First Dates es hacer que sus asistentes puedan conocer el amor, no siempre se consigue este objetivo. Prueba de ello ha sido la tensa cita que dos jóvenes tuvieron en el último programa. Todo comenzó cuando Luis, un estudiante de periodismo y comunicación audiovisual, conoció a Juan, un estudiante de italiano.

Los dos parecían tener cosas en común, como su amor por Bad Gyal, pero sus gustos no pudieron sobrepasar a sus diferencias por sus valores. Y es que ambos no podían ser más diferentes. Y es que tuvieron todo tipo de problemas a hablar de su futuro.

"Lo de que no se quiera casar me parece muy fuerte. Yo soy una persona muy tradicional y el casamiento, los hijos, la casa, un planing de vida juntos, me parece como muy importante", aseguró Juan cuando descubrió que Luis no se quería casar. Y es que, según el joven, ir vestido con una sudadera no era lo apropiado.