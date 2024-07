Un reportero acaricia a un perro callejero en directo para defender que es inofensivo y este termina mordiéndole

Gonza Sorbo, periodista de América TV, fue con la mejor de sus intenciones a grabar un reportaje sobre Bruno, un perro callejero de Lanús (Argentina) al que un vecino intentó matar porque decía que era "un asesino". Sin embargo, el reportero intentó demostrar lo dócil que era, algo que no consiguió, pues el animal le terminó mordiendo.

Sorbo se encontraba en el barrio donde ocurrió todo el pasado martes y grabó al can tumbado en el suelo completamente tranquilo. "Bruno está así ahora, necesita que alguien lo adopte", reclamó.

"Yo les voy a contar la historia, porque los vecinos le salvaron la vida a un perro que algunos dicen que es un asesino. Mirad cómo está", declaró mientras le acariciaba. En ese momento, le acercó la mano al hocico y provocó que se alterara y le mordiera la mano.

El periodista se apartó en el acto y se levantó, pero no cejó en su empeño de socializar con él mientras le ladraba. "Ay, no, mi amor. No pasa nada, bueno", expresó el reportero. Finalmente, fue Bruno quien se marchó del plano, pero luego regresó y se volvió a dejar acariciar.

En ese momento, la presentadora, Soledad Larghi, defendió que puede que el can estuviera asustado o que haya sido maltratado en el pasado y, por ello, haya reaccionado así. Aun así, sostuvo que nada justificaba que le hubieran intentado matar.

Por su parte, Gonza Sorbo se pronunció en sus redes para justificar que entendió la situación del perro, que "estaba pasando por un mal momento", y para reiterar su petición de ayuda para encontrarle un hogar. Además, reveló que se lo habían llevado a una perrera, a la espera de alguien que le adoptara.