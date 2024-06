Hace solo unos días, Carolina, madre de un preso de la cárcel Puerto III, ubicada en El Puerto de Santa María, en Cádiz, decidía romper su silencio para destapar los casos de corrupción que estaban teniendo lugar en el centro penitenciario.

Así, la mujer explicó que los funcionarios de esta prisión pedían entre 9.000 y 15.000 euros a los presos y sus familiares a cambio de beneficios como permisos o, incluso, condonaciones de las penas.

Este viernes, Mañaneros ha podido hablar, en exclusiva con Manuel, condenado a nueve años de prisión en el centro de Puerto III: "Lo que pienso ahora mismo es que en cualquier momento quizás me puedan llamar por todo esto que está ocurriendo y decirme 'recoge tus cosas, que te vas a otra cárcel'. Ese es el temor que yo tengo".

"De momento estoy tranquilo. No se ha tomado ninguna represalia conmigo. Estoy tranquilo. Esto es una práctica habitual que primero va de boca en boca. Uno le dice al otro 'no digas nada de esto, que se quede aquí'. Pero, al fin y al cabo, siempre se corre la voz. Eso aquí lo saben el 75% de los internos. Aquí hay entre 1.100 y 1.200 internos y caso todos tienen conocimiento de estos asuntos", ha agregado Manuel.

"Lo que pasa es que aquí mucha gente se calla las cosas con tal de que no se puedan tomar represalias contra ellos. Esto ocurrió hace cosa de dos años, que fue cuando yo recién entré a prisión. Yo llevaba cuatro o cinco meses cuando me enteré de todo esto y, evidentemente, yo desconociendo también los términos de la ley porque tengo una condena de nueve años. Yo se lo comenté a mi madre. Le dijeron que sí, que se podía hacer, pero, claro, evidentemente no se puede hacer con un caso en el que yo tengo nueve años de condena y llevo cuatro meses", ha agregado el preso.

"Legalmente es imposible que a mí me puedan conceder un tercer grado o un permiso o nada por el estilo en aquel momento en el que ya le estaban pidiendo a mi madre esa cantidad de dinero por ofrecerme unos beneficios imposibles. Ya, que yo no cumpla los requisitos para beneficiarme de ello. Al fin y al cabo, eso ya fue una estafa", ha apuntado Manuel.

"¿Que si conozco gente que se ha beneficiado con este tema? Claro que sí. Depende de la persona y de si tiene más o menos recursos económicos. Normalmente, a un preso raso se le solicita esa cantidad de 9.000 o 15.000 euros. Pero a un preso con unas características económicas más altas, pues se le pide más", ha sentenciado el preso que ha destapado la corrupción en la cárcel andaluza.