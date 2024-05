Un periodista español denuncia intimidación de compañeros israelíes al mostrar su apoyo a Palestina en Eurovisión: "No nos van a callar"

El periodista español Juanma Fernández ha denunciado la intimidación a la que se ha visto sometido por parte de cuatro personas israelíes acreditadas como prensa en el Festival de Eurovisión después de haber gritado 'Palestina Libre' tras el ensayo de Israel de este viernes.

Según ha explicado Fernández, al acabar la actuación de Eden Golan ha decidido "de manera libre y espontánea" gritar 'Free Palestine' ya que considera que "desde anoche, el sentimiento es que parece que Israel puede ganar, y con ello se llevan por delante los valores de este festival".

Además, en una publicación en X, el trabajador, que denomina al país "Isra-hell", contado lo sucedido y ha dejado claro un mensaje: "No nos van a atemorizar. No nos van a callar". El periodista ha asegurado que en once años cubriendo el festival nunca se había sentido "tan inseguro".

"Después del ensayo de Israel he gritado dos veces y eso ha hecho que uno de los periodistas del país me increpara y me hiciera fotos. Luego han venido otros tres que me decían que no podía estar allí y hacían fotos a mi acreditación", ha explicado.

"Estamos siendo respetuosos y estamos protestando de forma pacífica y ellos hacen todo lo contrario, van a las fiestas a intimidar a los artistas. Intentaron pasarle por encima la bandera de Israel a la cantante de Irlanda", ha señalado. "Va a ser muy grave si Israel gana Eurovisión porque habremos certificado la muerte del festival", ha rematado.

RTVE pide acciones a la UER

RTVE, por su parte, ha reclamado a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) que vele por el respeto a la libertad de prensa y opinión en el festival, cuyo final se celebrará este sábado en la ciudad sueca de Malmö.

Así ha reaccionado la corporación pública en un comunicado después de que cuatro miembros de la prensa israelí hayan intentado intimidar con gesto amenazante al periodista español Juanma Fernández quien, tras un ensayo de la representante del país hebreo, Eden Golan.

Desde RTVE han informado que la delegación española de Eurovisión ha trasladado a la UER su compromiso con la libertad de prensa y opinión, reclamando al mismo tiempo al organismo que vele por su respeto durante la celebración del festival.

