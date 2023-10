Un micro abierto en 'TardeAR' desvela lo que opina Carmen Maura de haber visitado Telecinco

Carmen Maura visitó el plató de TardeAR para promocionar su próxima película, Mi otro Jon, un filme sobre cómo afrontar la vida tras ser diagnosticado de una enfermedad mortal. Tras la entrevista, un micro abierto filtró una opinión de la actriz sobre Telecinco.

Y es que la intérprete pensaba que había finalizado la conversación entre ella y Ana Rosa Quintana frente a la cámara y ya se estaba emitiendo un vídeo sobre otra cuestión cuando continuó hablando con la presentadora.

"Cómo me gusta haber venido, oye. Y además, qué bien pintan", se escuchaba decir a Carmen Maura. De esta forma, la actriz dejaba claro que le gustaba el trabajo que hacía el equipo de Mediaset y se había sentido cómoda con la presentadora de las tardes de Telecinco.

No obstante, la intérprete ya había dejado caer en la entrevista en directo que estaba muy contenta de cómo la había preparado para el programa de TardeAR. "Es que me han maquillado y me han peinado muy bien en esta tele", le expresó, encantada, a Ana Rosa.