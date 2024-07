Este miércoles, En boca de todos se ha trasladado hasta Torrent, en Valencia, donde un matrimonio ha sido desahuciado de su vivienda de lujo después de 30 años habitándola.

El inmueble cuenta con 2.200 metros cuadrados, pero, desde 2008, los afectados no pueden hacer frente a los pagos de la hipoteca. La pareja cobra una prestación de 800 euros al mes y el importe de la hipoteca asciende a 3000 euros al mes. La vivienda, además, está valorada en más de un millón de euros.

El matinal de Cuatro ha contactado en directo con Miguel Cánovas, el afectado, quien ha explicado cómo ha llegado a este punto: "La crisis del 2008 se nos vino encima. Yo tenía una empresa, la empresa quebró, hubo que hacer supresión de pagos. Antes, para evitar esa situación, yo saqué una hipoteca de esta casa, que estaba libre de cargas, para inyectar liquidez a la empresa y eso es lo que originó la hipoteca".

"Estoy cobrando la pensión y un pequeño importe, colaboro con una empresa a nivel de subsanamiento técnico. Soy jubilado activo, cobro unos 700 euros", ha agregado Miguel que, además, ha recalcado que con ese nivel de ingresos no puede hacer frente a la hipoteca de la vivienda.

"Estamos hechos polvo por la situación, nos vemos desamparados. No tenemos ninguna propiedad, teníamos esta y la hemos perdido. Vienen dentro de un rato a que nos vayamos a la calle, así, con las cuatro bolsas de la compra y se acabó", ha apuntado el afectado.

Asimismo, Miguel ha desvelado cómo se ha llevado a cabo el desahucio: "La situación ha sido violenta, han tardado dos minutos en abrir la puerta, cambiar la cerradura porque no han hecho caso de nada ni han tenido en cuenta nada". Finalmente, el afectado ha explicado, tras el desalojo, no tienen dónde ir y ha admitido estar hablando con Servicios Sociales para que les proporcionen algún sitio en el que vivir. De la misma manera, Miguel ha señalado por qué no vendieron la casa hace meses: "Estaba en manos del fondo ya y no era posible. La negociación con el fondo era una cantidad que no se podía solucionar".