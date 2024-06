Un inquiokupa amenaza en directo a la propietaria de la casa en la que vive: "Si encuentras las paredes, tendrás suerte"

Los problemas de Nerea con su inquiokupa no dejan de crecer. El hombre ha comenzado a amenazarla con destrozar el inmueble en el que vive: Nabil lleva en el piso desde el año 2020, pero no fue hasta 2023 cuando comenzaron los problemas.

Nerea ha contactado este miércoles en directo con En boca de todos, que ha mostrado un vídeo facilitado por esta en el que se puede ver cómo Nabil arroja al suelo una televisión y le da patadas mientras asegura: "Soy violento y estafador, ¿no? Pues mira, ya seguimos con los muebles que quedan. Si encuentras las paredes vas a tener mucha suerte. Sigue haciendo este daño".

Así, el matinal de Cuatro ha contactado en directo también con Nabil para tratar de solucionar esta inquiokupación. De esta manera, Nacho Abad ha comenzado preguntando a Nabil si había amedrentado a la propietario: "Sí, la he amenazado con destruirle la casa".

"¿Perdona?", ha respondido el presentador, atónito al ver que el inquiokupa reconocía en directo que había amenazado a Nerea. Tras esto, Nabil ha explicado cuándo comenzaron los problemas.

"El problema viene porque yo he cambiado la ubicación del bar y tenía 50.000 euros que me he gastado. Yo la dije que no podía pagar, pero que invitaba a toda su familia a comer en el bar, además de ofrecerle 500 euros que tenía en ese momento en el bolsillo. Estaba pasando una situación un poco dura", ha señalado Nabil.

Por su parte, Nacho Abad ha apuntado: "Cuando uno firma un contrato se compromete a una serie de cosas. Entonces, si tú te comprometes a pagar todos los meses, tienes que pagar todos los meses". Una afirmación que no ha sentado bien al inquiokupa, quien ha sentenciado: "¿Nadie ha tenido, en algún momento, un problema económico?".