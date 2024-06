Un hombre, víctima de gordofobia en el metro de Madrid: "Desde que me senté empezó a insultarme. Voy a ser imputado y no es justo"

Este jueves ha tenido lugar el juicio en el que se ha determinado la responsabilidad de dos hombres que discutieron en el metro de Madrid después de que uno insultara al otro por sentarse junto a él y el otro le golpeara.

Así, Vamos a ver ha podido hablar en directo con Antonio Ruiz, víctima de los insultos gordófobos: "Estoy nervioso, pero bien. No estoy satisfecho del todo porque yo también voy a ser imputado y no me parece justo".

Además, el hombre ha explicado cómo fue el incidente en el transporte público madrileño: "Me senté en el metro y me insultó diciéndome 'gordo de mierda, seboso, em estás aplastando, me molesta tu sudor...'. Entonces, que esté imputado cuando yo no estaba buscando esto...".

Además, Antonio ha apuntado: "Había un hueco al lado de esta persona en el metro y desde que me senté a su lado ya empezaron los insultos. Yo me defendí, eché la mano para atrás porque me gritaba en el oído. No quería agredirle en ningún momento, soy una persona pacífica, es la primera vez que estoy en un juzgado".

"Simplemente, quería quitármelo del medio. Él se estaba quejando de que yo le invadía el espacio y me hizo recordar que sufrí acoso escolar. Me sentí humillado delante de mis amigos, mi familia... quería desaparecer de ese vagón. Solo quería que me dejara en paz y que parara con los insultos. Me hizo sentir muy mal, tenía mucha angustia en aquel momento", ha agregado la víctima.

"Acababa de ganar un premio de poesía internacional y encontrarme esta cara de la moneda... una agresión gratuita, algo negro cuando venía de alcanzar casi las nubes...", ha agregado Antonio Ruiz, tras lo que Joaquín Prat le ha mostrado todo su apoyo y, además, le ha pedido que recitase en directo uno de sus poemas.