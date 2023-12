Dani, un hombre con alopecia, compartió en sus redes sociales un hecho inaudito: la Policía le había dibujado el final de su cabeza en una foto del DNI para que se viera bien en el documento oficial.

Y ahora Sonsoles ha conectado con el afectado para preguntarle más detalles de lo ocurrido. Y es que, según defiende el hombre, esa misma fotografía le ha servido para otros trámites oficiales.

La agente decidió delimitar con un rotulador su cabeza porque aseguró que la calva estaba tan iluminada que no se distinguía con el fondo blanco de la fotografía.

"Nos reímos mucho, la chica fue muy maja", ha asegurado. Por esta misma línea, ha contado: "Tengo aceptada mi calvicie desde hace mucho y soy el primero en hacer chistes, pero al ver que salía sin cabeza, la chica me dijo que así no me lo podía dar".

"La idea es un poquito descabellada, nunca mejor dicho", ha bromeado Sonsoles Ónega. Sobre por qué no optó por ir otro día con otra fotografía, Dani ha explicado: "Básicamente, lo acepté porque odio hacer trámites, es algo que no soporto. Me fui con eso porque no me apetecía volver".