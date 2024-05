Un fan de Isabel Pantoja tira su disco a la basura por la cancelación del concierto en Málaga

Europa Press via Getty Images

Este jueves, Simón, ferviente seguidor de Isabel Pantoja, ha intervenido en directo en el programa 'Así es la vida' para manifestar su profunda indignación hacia la cantante, que canceló sin ofrecer explicaciones su concierto en Nerja (Málaga).

Tal ha sido su descontento que el seguidor de la tonadillera decidió deshacerse de su disco: "Estoy tan desilusionado que he cogido el disco que me llegó hace dos días y lo he tirado a la basura".

El fanático, residente en Gran Canaria, había adquirido billetes de avión y reservado una habitación de hotel valorada en 600 euros por noche para asistir al evento. "Cuando compramos una entrada e imprimimos el ticket para ver a una persona que admiramos, nos llenamos de ilusión. Inicias un proceso (...) Te despiertas con alegría", ha lamentado.

Además, ha añadido que "la decepción ha sido doble", ya que también se suspendió el recital que Pantoja tenía programado en Tenerife, cuyas entradas también había adquirido.

Simón, que iba a asistir con unos amigos malagueños "que la adoran", ha señalado que ellos también están "enfadadísimos". "Son ilusiones que tenemos y eso no lo consideran", ha sentenciado.

No obstante, ha reconocido que siempre llevará a la cantante en su corazón: "Yo la voy a seguir queriendo porque es la matriarca y una gran artista". Aunque, eso sí, ha pedido a la ex pareja de Paquirri que "tenga la delicadeza de poner un comunicado".