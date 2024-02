Un excompañera de Antonio Tejado: "Cuando venía a Madrid, le ponía los cuernos a todas"

Desde que Antonio Tejado entró en prisión tras haber sido considerado como el presunto autor intelectual del robo en la casa de su tía, María del Monte, han sido muchos los testimonios que han salido en contra del personaje de Telecinco.

Así, tras las declaraciones de varias de sus exparejas, que coinciden en que su relación sentimental con el exconcursante de GH Dúo era un auténtico infierno, este jueves, Espejo Público ha podido hablar en directo con una excompañera de trabajo de Antonio Tejado.

Se trata de Luisi Segovia, una mujer con la que coincidió en algunos programas de televisión cuando Antonio Tejado era un personaje de la actualidad rosa de nuestro país. La mujer ha relatado algunos episodios que, además, han sido complementados con las anécdotas de los colaboradores del matinal.

"Cuando Antonio venía a Madrid, le ponía los cuernos a todas. Una vez se metió en el camerino de una presentadora, se bajó los pantalones y le dijo que tenía que hacerle una felación. La presentadora le echó de allí. Además, a mí me llegó a decir que no me preocupase, que nunca me iba a faltar el trabajo", ha explicado Luisi Segovia.

Por su parte, Pilar Vidal ha recordado que Antonio Tejado tenía por costumbre enviar fotografías de su pene a sus compañeras de trabajo. Un dato al que Gema López ha respondido destacando que el sobrino de la cantante lleva tatuado un tiburón y a todas las mujeres les decía: "¿Quieres que te enseñe el tiburón?".

Finalmente, el matinal de Antena 3 ha recalcado que, en muchas ocasiones, Antonio Tejado pactaba algunos reportajes fotográficos con los paparazzis, a los que avisaba de que iba a estar en un lugar concreto con una de sus parejas. Así, se llevaba a cabo lo que se conoce como un falso robado por el que Tejado cobraba una cantidad de dinero.