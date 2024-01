Un concursante de 'OT 2023' asegura que le llamaron del Benidorm Fest 2024 antes de entrar en la Academia

MasterChef Junior, Got Talent, Tierra de talento, La Voz... Muchos son los programas en los que los distintos concursantes de OT 2023 han probado suerte antes de entrar en la Academia. Sin embargo, hay uno de ellos que asegura que iba a ser uno de los 16 participantes del Benidorm Fest 2024, pero lo tuvo que rechazar.

Ha sido durante el desayuno de este lunes cuando algunos de los triunfitos han estado hablando de Eurovisión, nombrando a artistas como Chanel -que luego las ha visitado- o Duncan Laurence, ganador de 2019 con Arcade.

Los concursantes han empezado a hablar del Benidorm Fest, programa del que les encantaría formar parte. En ese momento, Lucas ha intervenido para hacer una sorprendente revelación.

"A mí en el mes de espera me llamaron para el Benidorm Fest", ha asegurado el uruguayo. "Les dije que no por OT. Me dijeron: 'Si es Benidorm Fest, es Benidorm Fest y no Operación Triunfo'".

De este modo, el cantante parece dar a entender que iba a ser uno de los 16 artistas de la selección española de Eurovisión, o que, al menos, su canción iba a ser elegida.

Sin embargo, Rayden, uno de los asesores del Benidorm Fest 2024, ha reaccionado en X (Twitter) a estas palabras con un meme de incredulidad, por lo que no parece que coincidir su versión con la de Lucas.