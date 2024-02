Un cantautor canario, sobre el contrato de Isabel Pantoja: "Son cifras que los canarios no hemos visto en nuestras vidas"

El acuerdo entre Isabel Pantoja y el Cabildo de Gran Canaria no ha sentado nada bien a muchos ciudadanos de la isla, que no han dudado en volcarse contra la cantante, asegurando que no representa los valores de la isla.

Un asunto que, incluso, ha llegado a la política, como era de esperar, y sobre el que se ha posicionado Coalición Canaria al asegurar que "Isabel Pantoja es una artista devaluada que causó estragos en Marbella".

Así, este jueves, Espejo Público ha contactado en directo con el cantautor canario Omar Xerach, quien ha confesado que está "un poquito indignado" con el contrato firmado entre la tonadillera y el gobierno de Gran Canaria.

"Los músicos canarios no entendemos del todo la situación. Estoy indignado y confuso", ha destacado Omar que, además, ha recalcado que entiende que el nombre de Isabel Pantoja hará que se hable más de la isla: "Pero también creo que hay artistas canarios lo suficientemente virales a día de hoy que tienen más congruencia geográfica. Es como si a mí me ponen de embajador de Barcelona, que no me he comido un calçot en mi vida"

"Creo que hay una incongruencia incluso cultural. Creo que es una persona que no tiene ningún vínculo con canarias más allá de que tenga familiares que vivan aquí", ha agregado Omar Xerach a quien Carmen Lomana ha dado la razón.

"Por la mitad de eso yo me entrego. Estas son cantidades que los artistas canarios no vemos nunca, en la vida", ha agregado el artista que, finalmente, ha apuntado que el contrato con la cantante no está claro: "Hay confusión, incongruencia y no tiene sentido. Se va a hablar más de ella que de las islas en sí".