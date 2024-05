Un aspirante de 'MasterChef' dice que hubo "cero empatía" tras la bronca por el 'León come gamba': "No se vio ni la cuarta parte"

Pablo Pérez participó en la tercera edición de MasterChef, una entrega que ha pasado a la historia de la televisión por el plato que hizo un compañero suyo, Alberto, llamado León come gamba. Aquella elaboración recibió tal bronca del jurado que muchos se solidarizaron con el joven concursante.

Ahora, con el ambiente aún enrarecido por la polémica tras el abandono de Tamara en la presente edición, algo a lo que el jurado, sobre todo Jordi Cruz, reaccionaron de forma airada, abriéndose un debate sobre la salud mental y los límites, Pablo Pérez ha hablado sobre su edición.

En declaraciones hechas a El País, el exaspirante ha contado lo que según él no se vio después de aquella bronca del León come gamba. "Los 14 concursantes que quedábamos estábamos muy afectados, llorando por todo lo que había sucedido en plató", cuenta.

"Y eso que en pantalla no se vio ni la cuarta parte de lo que pasó. Nos metieron en el cuarto donde hacemos los descansos y, en medio de ese silencio sepulcral, una de las jefas nos dijo, sonriendo y aplaudiendo: '¡Vaya programa nos habéis regalado!'", cuenta el exconcursante.

Pérez asegura que solo importaba el aspecto de reality y de conflicto, no la parte humana. "Hay que tener cero empatía para decir algo así", opinaba sobre el comentario. "Vi a las responsables del programa bailando de alegría y diciendo que se iban a hacer ricas con lo que había pasado con él", asegura.

Pérez, que es muy activo en Twitter comentando todos los avatares de MasterChef, añadía que los criterios a la hora de elegir concursantes han cambiado mucho. "Personas que han hecho el casting este año me cuentan que ya no te hacen pruebas gastronómicas como nos pasaba a nosotros, sino pruebas de cámara y que les cuentes tu vida, aunque no sepas cocinar".

Según el exconcursante, "la productora busca que el espectador entre en conflicto con los concursantes. Expone al escarnio público a personas anónimas".