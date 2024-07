El ultimátum de Nerea a Álvaro en 'First Dates Hotel': "No soy, ni seré tu reina jamás"

Nerea y Álvaro tuvieron una cita surrealista en First Dates Hotel. Era la segunda vez del chico en el programa, donde recordó su desastrosa primera cita, en la que no tuvo éxito cantando, ni hablando. Algo similar la pasó con su nueva acompañante.

"Los 'unga-unga' no me gustan", le advertía Nerea a Carlos Sobera en la presentación. "No quiero que sean futboleros, de esos que le salen tripa en el sofá", añadía. En cuanto llegó Álvaro, le preguntó directamente: "¿Eres más futbolero o futbolista?".

El chico le respondió que futbolero, presagiando así cómo acabaría la cita. "Ella me parece superelegante", afirmaba él. "No me ha gustado, pero voy a conocerle", opinaba, por otro lado, Nerea.

Álvaro le dijo que él quería una familia numerosa, y la cara de su cita fue un poema. "Yo abro las piernas una o dos veces, siete no", respondía Nerea con exaltación. Tras la cena fueron a la habitación, donde la cita concluyó de la peor forma posible.

El chico le dedicó una canción, y ella fue sincera: "Me sangran los oídos". Además, no estaba nada contenta con los apelativos cariñosos que Álvaro utilizaba, que fue lo que puso el punto final: "Me voy a mi cuarto a descansar. Y no soy, ni seré jamás tu reina".

En la decisión final, Nerea se negó a darle dos besos a Álvaro. "La mano", le indicó. "No quiero seguir conociéndote porque mis propósitos en la vida aspiran mucho más que a una persona como tú", le dijo sin dudar. "Lo mismo digo", coincidía él. "Hasta luego, princesa", le vaciló Álvaro.