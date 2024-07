Última hora del estado de salud de Bosco Martinez-Bordiú tras su grave caída en 'Supervivientes All Stars'

Bosco Martinez-Bordiú se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de de Supervivientes All Stars y está demostrando semana a semana sus capacidades en las pruebas que le pone el reality. Algo que no sorprende demasiado ya que logró hacerse con la victoria del concurso hace tan solo un año en Supervivientes 2023.

Sin embargo, este jueves, el concursante viviría uno de los episodios más duros de su paso por Honduras. Los concursantes debía enfrentarse a la Noria Informal para hacerse con el tridente morado y conseguir convertirse en el líder de líderes. Tan solo 5 minutos después de que comenzase la prueba, el aristócrata sufría una aparatosa caída.

Las imágenes del incidente se convertían en unas de las más impactantes en la historia del programa haciendo así que saltasen todas las alarmas y que el equipo médico corriese hasta la playa para atender al joven. Los demás concursantes también se acercaron hasta su compañero para intentar ayudarle.

En ese momento, la organización del programa cortó la conexión en directo con Honduras, lo cual hizo que aumentase la preocupación. La tía de Bosco, que minutos en el plató antes había mostrado su preocupación porque su sobrino subiera a la noria, quedó totalmente impactada.

El juego consiste en aguantar agarrados sobre una plataforma que gira de manera vertical sobre el agua, obligando a los concursantes a mantener el equilibrio. Generalmente se espera que los concursantes puedan sufrir mareos, pero nadie esperaba una caída tan grande como la de Bosco.

Minutos después, el concursante apareció ante las cámaras para mandar un mensaje tranquilizador a su familia. "Mamá todo bien. Me he cambiado de posición arriba y me he dado un golpe en las costillas", explicaba el concursante. "Perdón que haya perdido la prueba. He cambiado de posición y la he liado. He visto el palo viniendo y me lo he comido. He ido a romper la noria, pero ha sido imposible", continuaba diciendo entre risas.

Al día siguiente la familia de Bosco mandaba un comunicado a través de las redes sociales en las que agradecían todo el apoyo recibido tras la caída. "Muchas gracias a todos por los mensajes recibidos. Bosco se encuentra bien y con más ganas que nunca", comenzaban diciendo. Además, también han aprovechado para pedir al público que le salven: "Esta semana tenemos que demostrarle nuestro apoyo", indica el comunicado.

Última hora sobre su estado de salud

Este viernes, desde el perfil público del programa, Bosco ha querido tranquilizar de nuevo a todos los telespectadores y explicado de nuevo que se encuentra bien. "Aquí todo bien, sin marcas ni nada. Me sigue doliendo por el golpetazo, pero me puedo mover e intentaremos ayudar lo máximo posible por aquí y recuperar para la siguiente prueba", ha indicado el joven desde la playa.

Además, ha vuelto a pedir perdón a sus seguidores por no haber podido ganar la prueba. "Perdí el tridente y no pude hacer el máximo en la prueba de líder. Intentaremos recuperar para ir a por la siguiente. Oca a oca y tiramos porque nos toca. Un beso. Por aquí todo bien", concluía el concursante.