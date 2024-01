TVE desvela el sueldo de Ramón García, Ana Mena y Jenni Hermoso por las Campanadas

Ana Mena, Ramón García y Jenni Hermoso fueron los encargados de dar la bienvenida a este 2024 en TVE. Una apuesta inusual por parte de la cadena pública que le otorgó muy buenos resultados, ya que crecieron respecto al año anterior y llegaron incluso a acercarse a las audiencias de Antena 3, que fueron líderes.

Este trío, que sorprendió en un primer momento, logró convencer a los espectadores. Eso sí, muchos se preguntaron cuánto dinero se embolsaron cada uno por las Campanas y la respuesta ha llegado. TVE acaba de desvelar la cifra exacta debido a una resolución del Portal de Transparencia solicitada por el diario The Objetive.

En la misma, se indica el sueldo que recibieron los presentadores el pasado 31 de diciembre: "Según consta en el presupuesto anexo al contrato formalizado con la productora, figura la contratación de tres presentadores con un caché previsto de 25.000 euros cada uno, sin especificar el nombre de las personas que desempeñarán esa labor".

No obstante, dicho importe es aproximado, puesto que el citado medio aclara que el comunicado no sostiene si este presupuesto es definitivo o no y tampoco indica posibles variables. El escrito tampoco revela si la cifra es neta o, por el contrario, debe someterse a liquidación.

De confirmarte, en el caso de Ramón García sería acorde al caché que el presentador ya tenía el programa Grand Prix. En este caso, Ramón se embolsó 20.000 euros por cada emisión, es decir, 140.000 euros en total.