Tristán se queda sin palabras tras la confesión de Epi en 'First Dates'

Hay comentarios que decirlos en una primera cita pueden hacer que fracase por completo la velada o, como en el caso de Tristán y Epi, dejar a uno de los comensales sin saber qué decir.

El filipino fue el primero en llegar a First Dates este martes, donde le contó a Carlos Sobera los problemas que había tenido en su familia por su condición sexual.

"Por la cultura y la religión que tienen, que es evangélica, por eso no me aceptan. En la familia de mi madre no hay gais, y en la de mi padre sí. Pero piensan que no voy a tener futuro siendo gay", admitió Tristán.

Tristán y Carlos Sobera, en 'First Dates'. MEDIASET

Su cita fue Epi, un técnico aeroespacial de 23 años, que acudió al programa de Cuatro "dispuesto a encontrar un chico versátil".

Pero cuando el albaceteño vio a Tristán, señaló que no le atraían los filipinos: "Prefiero argentinos o bolivianos", explicó antes de pasar a cenar y conocerse un poco más.

En la mesa, mientras cenaban, Tristán le contó a Epi los problemas que tenía con su familia por su condición sexual, y el técnico aeroespacial le contó una anécdota personal.

Tristán y Epi, en 'First Dates'. MEDIASET

"Tuve una historia de amor supertrágica. Un chico de Albacete me gustó mucho y se convirtió en mi gymcrush (flechazo con un amigo del gimnasio)", afirmó.

"Sentí que podría ser correspondido, que podría haber algo hasta que, de repente, va y me invita a una orgía", aseguró mientras el filipino ponía los ojos como platos sin saber qué decir.

Y añadió que "mientras que mi corazón se partía en mil pedacitos, a él le estaban partiendo el culo cuatro tíos. Después de eso pensé que estaba cansado de los hombres".

Tristán, por su parte, apuntó que "a mí también me salen mal las cosas. A mí solo me hablan viejos en las aplicaciones para ligar, pero eso no me gusta".

Al final, Tristán sí que quiso tener una segunda cita con Epi porque "me ha parecido un chico muy majo". El técnico aeroespacial, por su parte, prefirió no volver a quedar: "No he sentido feeling".